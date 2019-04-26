موقع استخباراتي: مقاتلات إسرائيلية تحلق فوق الحدود السورية اللبنانية

ادعى الموقع الإلكتروني الاستخباراتي العبري "ديبكا"، مساء اليوم، الخميس، أنه شوهدت مقاتلات إسرائيلية وهي تحلق فوق الحدود السورية اللبنانية، وفوق العاصمة اللبنانية، بيروت.

ونقل الموقع الاستخباراتي الإسرائيلي عن لسان مصادر سورية ولبنانية، أنه بناء على شهادة مصادر سورية ولبنانية موثوقة، فإن الطائرات الإسرائيلية شوهدت وهي تحلق فوق بيروت، وعلى الحدود السورية اللبنانية.

ولم يذكر خبر " المقتضب" الموقع الاستخباراتي العبري، وثيق الصلة بجهاز الاستخبارات الإسرائيلي، الموساد، أية تفاصيل أخرى، سواء استهداف تلك المقاتلات لأية أهداف أو تفاصيل أخرى.