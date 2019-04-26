لصعوبة حضور الأعضاء... النواب الليبي يؤجل جلسته المقررة الاثنين المقبل

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وأوضح بليحق في بيان تلقت "سبوتنيك" نسخة منه بأن التأجيل جاء بناء على طلب من عدد من السادة أعضاء مجلس النواب من المنطقة الغربية والجنوبية لهيئة رئاسة المجلس بتأجيل الجلسة لصعوبة الحضور نتيجة الأحداث التي تشهدها البلاد.

وتشهد العاصمة الليبية اشتباكات متواصلة بين الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، والجيش التابع لحكومة الوفاق في الغرب، منذ مطلع الشهر الجاري.

وتعاني ليبيا، منذ التوصل لاتفاق الصخيرات في 2015، من انقسام حاد في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش بقيادة حفتر، بينما يدير المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة السراج غربي البلاد، وهي الحكومة المعترف بها دوليا، إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان.