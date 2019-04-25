دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع ابل تخطط لإطلاق اثنان من الإصدارات الجديدة لسماعة AirPod اللاسلكية ظهر على التقنية بلا حدود.

تستعد شركة ابل وفقاً لأحدث التسريبات لإطلاق اثنان من الإصدارات الجديدة للسماعة اللاسلكية AirPod، على أن تكشف عن النماذج الجديدة قبل نهاية هذا العام.

لم يمضي الكثير من الوقت على إعلان ابل عن الجيل الثاني من سماعتها اللاسلكية AirPod، إلا أن تقرير جديد من Ming-Chi Kuo أشار إلى أن عملاق التكنولوجيا في طريقها لإطلاق اثنان من الإصدارات الجديدة للسماعة، كما أشار إلى أن ابل ستكشف عن السماعات الجديدة بين الربع الأخير من 2019 أو الربع الأول من 2020.

أيضاً أكد Chi Kuo على أن أحد الإصدارات الجديدة يأتي بتصميم يحاكي الإصدار الحالي مع بعض التحسينات، بينما تقدم ابل الإصدار الثاني من سماعة AirPod بتصميم جديد كلياً ومستوى تسعير أعلى.

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من جانب أخر تشير بعض الشائعات إلى أن ابل ستقدم ميزة إلغاء الضوضاء في الإصدار القادم من سماعة AirPods، كما تعمل على تعزيز الإتصال من مسافة أبعد، أيضاً تقدم ابل معايير مقاومة الماء في الجيل القادم من AirPods، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول تقنية ابل القادمة في سماعة AirPods اللاسلكية.

المصدر

هذا الموضوع ابل تخطط لإطلاق اثنان من الإصدارات الجديدة لسماعة AirPod اللاسلكية ظهر على التقنية بلا حدود.