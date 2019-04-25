المسماري: سلاحنا الجوي حقق السيادة في المنطقة الغربية بالكامل

بنغازي — سبوتنيك. وقال الناطق باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري في بيان صحفي حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه إن: "غرفة عمليات القوات الجوية تعلن أن سلاحنا الجوي قد حقق السيادة في المنطقة الغربية بالكامل وذلك بفضل الله أولا ثم بفضل الطيران ووسائل الدفاع الجوي".

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