برهم صالح يدعو الشركات التركية للاستثمار في العراق

بغداد (العراق)/ إبراهيم صالح/ الخليج 365

دعا الرئيس العراقي برهم صالح، الخميس، الشركات التركية إلى الاستثمار في بلاده.

جاء ذلك خلال استقبال صالح في قصر "السلام" بالعاصمة بغداد، السفير التركي فاتح يلدز، ووفد اتحاد المقاولين الأتراك برئاسة مدحت ينيغون، الذي يقوم بزيارة للعراق.

وقال صالح في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "العلاقة التي تربط العراق بتركيا عميقة".

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وشدد على ضرورة "توطيد أواصر التعاون الاقتصادي والتجاري بما يخدم المصالح المتبادلة بين البلدين".

وأشار أن "العراق بلد جاذب للاستثمار وهو بحاجة الى الشركات الرصينة لبناء المشاريع وتوفير فرص العمل للشباب".

ودعا الرئيس العراقي، "الشركات التركية للمساهمة في إعادة إعمار وبناء المدن لما تمتلكه من خبرات كبيرة في هذا المجال".

بدوره، أكد السفير التركي "استعداد الشركات التركية للاستثمار وإقامة المشاريع الحيوية في العراق"، وفق المصدر ذاته.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.