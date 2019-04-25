قوات حفتر: نفذنا ضربات جوية على معسكرات لـ"الوفاق" بطرابلس

وليد عبد الله/ الخليج 365



أعلنت قوات اللواء المتقاعد خليفة خفتر، الخميس، أنها نفذت ضربات جوية على معسكرات لقوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليا بالعاصمة طرابلس، دون تفاصيل عن نتائج تلك الضربات.



جاء ذلك على لسان أحمد المسماري، الناطق باسم قوات حفتر، خلال مؤتمر صحفي، تابعه مراسل الخليج 365.

وقال المسماري، "سلاحنا الجوي استهدف، الخميس، معسكرات تابعة لقوات الوفاق، تحتوي على مخازن أسلحة وذخيرة، في منطقة تاجوراء، شرقي طرابلس".

وأضاف أن "الطيران الحربي استهدف كذلك وحدات هاربة تابعة لقوات الوفاق بمنطقة الكسارات جنوبي العاصمة.

ولفت المسماري، إلى أنهم أعلنوا قبل يومين إسقاط طائرة تابعة للوفاق قرب قاعدة الوطية (شمال غرب)، وتبين بعد العثور على حطامها أن الطيار إكوادوري الجنسية.

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وأضاف أن "الطيار لا يزال في مدينة العجيلات (95 غرب طرابلس) ونعلم مكانه، وهناك محاولات للقبض عليه، ونتابع الموقف بشكل استخبارتي".



وأشار المسماري، إلى أن "هؤلاء الأجانب في حال القبض عليهم سيتم معاملتهم كإرهابيين، ولا ينطبق عليهم مصطلح الأسرى".

ولم يتسن للأناضول الحصول على تعليق فوري من حكومة الوفاق عن تصريحات المسماري.

وفي 4 أبريل/نيسان الجاري، أطلق حفتر الذي يقود الجيش في الشرق، عملية عسكرية للسيطرة على العاصمة طرابلس، في خطوة أثارت رفضًا واستنكارًا دوليين.



ولم تحقق العملية العسكرية حتى اليوم أي تقدم ملموس على الأرض، ولاقت عدة انتكاسات أيضا في بعض المناطق.



ومنذ 2011، تعاني ليبيا صراعا على الشرعية والسلطة يتركز حاليا بين حكومة "الوفاق" المعترف بها دوليا في طرابلس (غرب) وقائد الجيش بالشرق خليفة حفتر.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.