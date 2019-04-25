حساب_المواطن يجيب.. هل يزيد #الدعم المخصص للمتقاعدين؟

صحيفة الخليج الالكترونية

أكد برنامج حساب المواطن أن الدعم يُصرف حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم.

جاء ذلك ردا من البرنامج على مستفيد، وجه سؤالا قال فيه: “هل في زيادة في رواتب المتقاعدين التي تكون رواتبهم ألفين؟”.

ورد حساب المواطن عبر حساب خدمة العملاء بقوله “أهلاً بك، لا يتم التمييز بين المتقدمين على أساس الحالة الوظيفية.. ويصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية http://portal.ca.gov.sa.

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وكان برنامج حساب المواطن، قد أوضح في وقت سابق معدل زيادة التغير في أعداد المستفيدين للدفعة السابعة عشرة في برنامج حساب المواطن بلغ 0.3%، ليبلغ إجمالي أعداد المستحقين من أرباب أسر ومستقلين 3.77 مليون مستفيد مقارنةً بالدفعة الماضية والتي بلغ عدد مستفيديها 3.76 مليون، فيما بلغ إجمالي المبالغ المدفوعة في دفعة شهر أبريل لعام 2019 أكثر من 2.5 مليار ريال، ليصبح مجموع ما تم إيداعه في حسابات المستفيدين البنكية منذ انطلاقة البرنامج وحتى هذه الدفعة 40 مليار ريال.

وذكر المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني أن 44% من أرباب الأسر والمستقلين قد تحصلوا على الاستحقاق الكامل في هذه الدفعة، موضحاً أن عدد أرباب الأسر تجاوز 2.2 مليون مُشكلين 61% من إجمالي المستفيدين فيما بلغ عدد المستقلين أكثر من 1.4 مليون مستفيد ليشكلوا ما نسبته 39%.

وأشارت أرقام الدفعة إلى أن الإناث المستفيدات كأرباب أُسَر شكلن 7%، فيما بلغت نسبة الذكور 93%، وأوضحت تفاصيل الدفعة أن المستقلات الإناث شكلن 53% فيما بلغت نسبة الذكور المستقلين 47%، وأن 84% من إجمالي المستقلين والبالغ عددهم 1.4 مليون قد تحصلوا على الاستحقاق الكامل، بينما تحصل 16% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.