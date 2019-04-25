وفد من قسم القانون بالجامعة الالكترونية يزور السفارة السعودية في النمسا ويلتقي معالي السفير

شريفة الغامدي

استقبل معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النمسا والمندوب الدائم لدى المنظمات الدولية الدكتور خالد بن إبراهيم الجندان، في مكتبه بالسفارة، وفداً من الجامعة السعودية الإلكترونية، وذلك يوم الأربعاء بتاريخ 12/8/1440 هـ، الموافق 16/4/2019 م.

وأكد معالي السفير بأن مشاركة طلاب تخصص القانون من الجامعة السعودية الإلكترونية على تميز طلاب الجامعة وإنجازهم ونجاحهم في مسابقة التحكيم الدولية (The Annual Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot)، يعد بفضل الله إنجازا ونجاحا يرفع رأس الوطن، واحتكاكهم مع غيرهم من طلبة القانون دوليا، يصنع خبراء دوليين ويساهم في أن تحتضنهم الهيئات والمنضمات الدولية، مما يخرج جيلاً متميزاً من القانونيين، وهذا يستحق الدعم والتقدير.

ضم الوفد، عميد كلية العلوم والدراسات النظرية بالجامعة السعودية الإلكترونية الدكتور بدر بن بخيت المدرَّع، ورافقه كل من الدكتور محمد بن عبد الرحمن العاصمي رئيس قسم القانون، والدكتور عثمان بن أحمد البجادي أستاذ القانون المساعد مدير فريق مسابقة التحكيم الصوري، وعدد من طلاب قسم القانون بالجامعة، وهم: عادل خالد العنقري، وعبد الله فؤاد المهنا، وحمدان محمد الغامدي