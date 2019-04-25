ضبط 4 أشخاص ضربوا حارس مدرسة بنات في #محافظة_الكامل

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صحيفة الخليج الالكترونية
أطاحت الجهات الأمنية بتوجيهات من أمير مكة الأمير خالد الفيصل، بـ4 أشخاص اعتدوا بالضرب على حارس مدرسة بنات في محافظة الكامل.
وقالت إمارة مكة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الخميس، إنه بتوجيه أمير مكة خالد الفيصل، ألقت الجهات الأمنية القبض على 4 أشخاص اعتدوا بالضرب على حارس مدرسة بنات في محافظة الكامل.
وأكدت إمارة مكة إحالة المتهمين إلى النيابة العامة حتى يؤخذ الحق لصاحبه، حسب توجيه الأمير خالد الفيصل.
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