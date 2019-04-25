ضبط 4 أشخاص ضربوا حارس مدرسة بنات في #محافظة_الكامل

صحيفة الخليج الالكترونية

أطاحت الجهات الأمنية بتوجيهات من أمير مكة الأمير ‫خالد الفيصل، بـ4 أشخاص اعتدوا ‏بالضرب على حارس مدرسة بنات في ‏محافظة الكامل.

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وقالت إمارة مكة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الخميس، إنه بتوجيه أمير مكة خالد الفيصل، ألقت الجهات الأمنية القبض على 4 أشخاص اعتدوا ‏بالضرب على حارس مدرسة بنات في ‏محافظة ‫الكامل.

وأكدت إمارة مكة إحالة المتهمين إلى النيابة العامة حتى يؤخذ الحق لصاحبه، حسب توجيه الأمير خالد الفيصل.