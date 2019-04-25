كلية الطب بجامعة الملك عبدالعزيز تحقق المركز الثاني

فوزية مشهور حصلت كلية الطب بجامعة الملك عبدالعزيز بجده بشطريها الطلاب و الطالبات على المركز الثاني في الخطة الاستراتجية لوكالة الجامعة للشؤون التعليمية. طاقم فريق صحيفة الخليج الالكترونيه يتقدم لهم بالتهنئة و أسمى آيات التبريكات للوصولى إلى هذا المستوى مع تمنياتنا لهم بمزيد من التوفيق و النجاح

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