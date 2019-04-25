شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة تقويم التعليم يُبشر المعلمين بهذا الأمر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

أعلن المستشار بالديوان الملكي ورئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور أحمد العيسى، أن صدور مشروع رخص المعلمين الذي يُعد أحد مشاريع هيئة تقويم التعليم والتدريب، سيكون بعد إقرار لائحة الوظائف التعليمية الجديدة المتوقع صدورها قريباً.

وأضاف العيسى، على هامش مشاركته في ملتقى تدشين المعايير الوطنية لمناهج التعليم العام، اليوم الخميس، أنه إذا صدرت هذه اللائحة فستتم ترجمتها إلى مشروعٍ للرخص للمعلمين، ولا نستطيع الآن أن نخوض في تفاصيل هذه الرخص التي بدأنا فيها حتى تستكمل دراستها ونخرج إن شاء الله بالصيغة النهائية التي ستُرفع للجهات العليا لاعتمادها.

وتابع العيسى أن صدور اللائحة التعليمية مرتبط بمراجعات وزارة التعليم ووزارة الخدمة المدنية وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء وبعض الجهات الأخرى، وأرجع العيسى سبب تأخر صدور اللائحة التعليمية بالقول: “تحتاج إلى بعض المراجعة وإن شاء الله ستصدر قريباً”.