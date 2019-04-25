صالون الشاعرة «بديعة كشغري» يستضيف الدكتورة هيفاء الجهني

جدة - عمرو شويل الطائف- الخليج 365- عبد الله العازمي:

استضاف الصالون الأدبي للشاعرة والأديبة بديعة كشغري الشاعرة مساء اليوم الخميس، الدكتورة هيفاء الجهني في لقاء ناقشت فيه دراستها للدكتوراة وتناولت من خلالها شخصية وشعر أبو القاسم الشابي والشاعر الدكتور غازي القصيبي.

وتناولت هيفاء الجهني في أمسيتها الشيقة حياة وشخصية قامتين من قامات الشعر والأدب وبعض من قصائدهم التي وقعت على جمالياتها.

يذكر أن صالون الشاعرة بديعة كشغري صالون ثقافي استضاف عدد من رموز الثقافة و الأدب في المملكة والوطن العربي.