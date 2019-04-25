الان تتابع مذيع الجزيرة عبر تويتر: اشتقت للسعودية وأهلها الكرام فهل جمال ريان مرحب به والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
قال مذيع الجزيرة جمال ريان إنه اشتاق إلى السعودية وأهلها الكرام فهل هو مرحب به.
وأضاف ريان في استفتاء طرح عبر حسابه الرسمي على تويتر، أنه ينوي الحج والعمرة في وقت قريب.
وما إن نشر مذيع الجزيرة الاستفتاء حتى انهال المغردون بالتغريدات، وقال أحدهم “إن جيت حياك الله وإن رحت بأمان الله.. ترى ملينا من تكرار هذه الاسطوانة”.
وقال مغرد آخر ردا على تسؤل ريان “لست أسوء من الفارسي فأبواب الحرمين مشرعة لكل مسلم”، ورد أحدهم “نحن وبفضل الله لا نمنع أحد من الحج والعمرة مهما كان بيننا من خلاف، وموقف المملكة الرشيدة من الحجاج القطريين ليس ببعيد”.
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