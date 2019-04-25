فيديو.. إحصائية أممية تحدّد «قتلة المدنيين» في أفغانستان

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أعلنت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان مقتل 581 مدنيًا في الأشهر الثلاثة الماضية.
البعثة قالت إنّ من بين عدد القتلى 150 طفلاً، فضلًا عن إصابة 1192 شخصًا.
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