مقتل ستة خبراء تفكيك ألغام في اليمن بانفجار

اسماء السيد - دبي: قتل ستة خبراء تفكيك ألغام يعملون في مشروع سعودي في اليمن، بانفجار وقع في مخزن في مدينة المخا المطلة على ساحل البحر الاحمر الخميس، حسبما أفاد المشروع في بيان.

وقال المشروع السعودي لنزع الألغام "مسام" التابع لمركز الملك سلمان للاغاثة ان الانفجار "الضخم" وقع في "مخزن تجميع مخلفات الألغام والقذائف".

وأوضح ان الحادث وقع عند الساعة 13,00 ت غ (11,00 ت غ) "أثناء عمل الفريق بتجميع الألغام والقذائف، حيث حدث الانفجار في المخزن المخصّص لها مما أدى إلى تدميره". ولم يكشف البيان عن جنسيات هؤلاء، لكن وسائل إعلام محلية رجّحت أن يكونوا جميعهم من اليمن.

وفي يناير الماضي، قتل خمسة خبراء من جنوب أفريقيا وكوسوفو وكرواتيا والبوسنة يعملون في المشروع ذاته بانفجار مماثل وقع في مخزن للألغام عند أطراف مأرب بوسط البلد الغارق في نزاع مسلح.

ويواجه المدنيون اليمنيون في عدة مناطق، إضافة إلى الجوع الذي أنهكهم والحرب المتواصلة منذ 2014، خطرا متزايدا ناتجا من الألغام والعبوات الناسفة. وأطلقت السعودية التي تقود تحالفا عسكري في هذا البلد منذ مارس 2015، في يونيو الماضي، مشروع "مسام" لإزالة الألغام في أفقر دول شبه الجزيرة العربية عن طريق مركز الملك سلمان.

