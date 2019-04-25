مقتل 6 خبراء من مشروع "مسام" لنزع الألغام بانفجار مخزن غرب تعز اليمنية

القاهرة — سبوتنيك. أعلن مشروع "مسام" على موقعه أن "6 خبراء من الفريق 26 و30 التابعين للمشروع، قتلوا بانفجار ضخم هز مخزن تجميع مخلفات الألغام والقذائف في مديرية المخا (غرب تعز)". © Sputnik . Sergey Subbotin وأوضح أن "انفجار المخزن حدث أثناء عمل الفريق بتجميع الألغام والقذائف". وحسب "مسام" أدى الانفجار إلى مقتل كل من: عبد الباقي محمد حسن محمد (قائد الفريق 26)، النازع طلال محمد أحمد الجندي (عضو الفريق 26)، نبيل محمد صالح سعيد (عامل قذائف بالفريق 30)، رشيد كريف حسين (عامل قذائف بالفريق 30)، أحمد محمد سعيد على (دعم طبي بالفريق 26)، عادل ثابت شائع (سائق الفريق 26)". Advertisements وأضاف أن: "سائق الفريق 30 محمد حسن العمودي، تعرض لإصابة خطيرة في الحادث". وكان خمسة من خبراء نزع الألغام العاملين في مشروع "مسام" من جنسيات جنوب أفريقيا وكوسوفو وكرواتيا والبوسنة، بينهم نائب مدير عام المشروع، قتلوا في 20 كانون الثاني/ يناير الماضي أثناء نقلهم مجموعة من الألغام في مدينة مارب تحضيرا لإتلافها.

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