وأضافت: "نعتقد أن أعداد الجرحى أعلى من ذلك بكثير لأن الجرحى لا يستطيعون الوصول إلى المستشفيات والمرافق الصحية".
وذكرت أنها عالجت المرضى بقسم الأمومة في المستشفى الجمهوري بمدينة تعز في ممرات المستشفى، بسبب تعرض جناح الولادة لأضرار جزئية بسبب الاشتباكات القريبة".
وأكدت "أطباء بلا حدود" أنه على الرغم من ذلك، "تواصل الفرق الطبية عملها في تقديم الرعاية الصحية في المستشفى".
وأشارت إلى تدهور إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية بشكل كبير بالنسبة للمرضى والجرحى في مدينة تعز بسبب اشتداد القتال داخل المدينة.
ودعت المنظمة جميع الأطراف المسلحة إلى ضمان تمكن المدنيين والجرحى من الوصول إلى المرافق الصحية وحماية المنشآت المدنية مثل المستشفيات والأسواق من هذه المعارك.
وكانت مواجهات عنيفة دارت صباح اليوم الخميس، بين القوات الحكومية ومسلحين تابعين لكتائب "جماعة أبو العباس" السلفية وسط مدينة تعز، أسفرت عن سقوط قتيل ونحو 35 جريحاً، على خلفية صراع نفوذ، حسب مصدر في السلطة المحلية في المدينة لوكالة "سبوتنيك".
كانت هذه تفاصيل خبر أطباء بلا حدود: استقبلنا 31 جريحا ووفاة طفل إثر مواجهات عنيفة في تعز جنوب غربي اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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