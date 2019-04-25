شكرا لقرائتكم خبر عن بعد توجيه أمير مكة.. ضبط ٤ أشخاص اعتدوا على حارس مدرسة بنات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تمكنت الجهات الأمنية في منطقة مكة المكرمة، مساء اليوم الخميس، من القبض على 4 أشخاص اعتدوا على حارس مدرسة بنات في محافظة الكامل.

وأوضحت إمارة منطقة مكة المكرمة، في بيان عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه ‏‫بتوجيه من أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ألقت الجهات ‏الأمنية القبض على 4 أشخاص اعتدوا ‏بالضرب على حارس مدرسة بنات في الكامل.

‏وأضافت إمارة منطقة مكة المكرمة، أنه جرت إحالة المقبوض عليهم للنيابة العامة؛ لاتخاذ ما يلزم بحقهم وفقاً للنظام.