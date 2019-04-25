شكرا لقرائتكم خبر عن بعد توجيه أمير مكة.. ضبط ٤ أشخاص اعتدوا على حارس مدرسة بنات والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تمكنت الجهات الأمنية في منطقة مكة المكرمة، مساء اليوم الخميس، من القبض على 4 أشخاص اعتدوا على حارس مدرسة بنات في محافظة الكامل.
وأوضحت إمارة منطقة مكة المكرمة، في بيان عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه بتوجيه من أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ألقت الجهات الأمنية القبض على 4 أشخاص اعتدوا بالضرب على حارس مدرسة بنات في الكامل.
وأضافت إمارة منطقة مكة المكرمة، أنه جرت إحالة المقبوض عليهم للنيابة العامة؛ لاتخاذ ما يلزم بحقهم وفقاً للنظام.
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