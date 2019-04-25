شكرا لقرائتكم خبر عن «ساما»: إتاحة التحويل بين البنوك المحلية خارج أوقات الدوام نهاية العام المقبل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) عن توقيع عقد مع شركتي IBM وVocaLink لتطوير منظومة المدفوعات الفورية التي تتيح للعملاء إجراء الحوالات بين البنوك المحلية على مدار الساعة وخارج أوقات عمل البنوك.

وتستهدف “ساما” إطلاق المنظومة في نهاية العام القادم 2020، حيث ستوفر المنظومة مرونة لإضافة تفاصيل تعليمات الدفع للمستفيد، كما ستسهم في إدارة مخاطر الاحتيال ومكافحة غسل الأموال.

وتوقعت مؤسسة النقد أن تسهم هذه الخطوة في زيادة نسبة المدفوعات الرقمية بنسبة 15%، وتوفير ما يقارب 16 مليار ريال من تكاليف التعاملات النقدية، ومعالجة أكثر من مليار عملية دفعٍ خلال السنوات الخمس الأولى من التشغيل.