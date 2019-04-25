رقم خيالي.. مسح أولي في السودان يكشف الثروة الباهظة لحزب البشير

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

كشف مسح أولي في السودان، أن ممتلكات حزب المؤتمر الوطني الذي كان ينتمي إليه الرئيس السوداني السابق عمر البشير، بلغت 31 مليار دولار، ما يعال تريليون ونصف جنيه سوداني، حسب ما أعلنته صحيفة التيار السودانية، اليوم الخميس.

وقالت الصحيفة، إن الحزب الذي كان يملك نحو 5 آلاف سيارة فارهة، 40 منها عربات دفع رباعي باهظة الثمن، وأكثر من 3 آلاف مؤسسة وشركة ومؤسسة، فضلًا عن واجهات استثمارية أخرى تستفيد من الإعفاءات الجمركية للدولة، مع إرغام الجهات الحكومية على التعامل معها ضمن سياسة “التمكين” التي انتهجها النظام منذ بداية تسعينيات القرن الماضي.

وأضافت الصحيفة، أن التقديرات الأولية تشير إلى أن مقار وبيوت الحزب تتجاوز 1500 مبنى، أهمها المركز العام بالخرطوم والذي تجاوزت كلفة بناء أبراجه 50 مليون دولار أي نحو 300 مليار جنيه سوداني، بجانب أصول وممتلكات لمؤسسات وشركات واتحادات طلابية مرتبطة بالمؤتمر الوطني اختفت في ظروف غامضة بينها سيارات تقدّر بالمليارات وأجهزة حاسوب وممتلكات أخرى.