في حلب.. جثث تحت الركام تشهد على مدى صعوبة التعافي من الحرب

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي لا تزال جثث ملك القصاص التي ماتت وعمرها ثلاثة أعوام وامرأتين من جيرانها تحت ركام بيت منهار في حي الكلاسة بحلب بعد مرور أكثر من عامين على استعادة الحكومة السورية السيطرة على المنطقة.

ويعيش عمر جد ملك وخالها محمود في البيت المواجه لكوم الركام. وعندما يقف الاثنان في الشرفة يريان المبنى المنهار الذي أصبح قبرا لها، وكلما ينطق عمر باسمها تطفر الدموع من عينيه في صمت دون أن يتمالك نفسه.

ويشير عدم قيام أجهزة الدولة بانتشال الجثث من الركام في شرق حلب إلى الآفاق القاتمة في منطقة خضعت مثل مناطق كثيرة في سوريا لسيطرة قوات المعارضة طوال جانب كبير من الصراع الذي بدأ قبل ثمانية أعوام في البلاد.

واتهمت المعارضة الرئيس بشار الأسد بحجب الخدمات عن المناطق التي تفجرت فيها الانتفاضة على حكمه لمعاقبة سكانها، وفي الكلاسة لا يوجد دلائل تذكر على جهد حكومي كبير لتحسين الأوضاع.

وتقول الحكومة إن السبب في بطء التعافي والأزمات والمصاعب هو الحرب والعقوبات الغربية. ونفت الحكومة أنها تعامل المناطق التي استعادت السيطرة عليها معاملة مختلفة عن المناطق التي ظلت تحت سيطرتها طوال الحرب وقد قالت إنها تعمل على إعادة الخدمات الطبيعية لكل المناطق.

ولا يزال مستمرا الصراع الذي راح ضحيته نصف مليون شخص وتسبب في نزوح نصف سكان سوريا، الذين كان عددهم قبل الحرب 22 مليون نسمة، عن ديارهم وأمكن لمراسلي رويترز سماع دوي قصف خلال عدة ليال في حلب تتردد أصداؤه من جبهة ليست بعيدة خلال زيارة في الفترة الأخيرة.

وفي حي الكلاسة الذي استعادته القوات الحكومية في أواخر 2016 لا توجد مظاهر عملية إعادة إعمار منظمة في المناطق السكنية.

Advertisements

والخدمات الحكومية محدودة. ويقول السكان إن أعمال ترميم المباني التي لحقت بها أضرار خلال الحرب تتم بالكامل تقريبا وتمول من خلال أصحابها.

ولا تتوفر في الكلاسة إمدادات الكهرباء من الدولة وتوزع جمعيات خيرية صناديق مساعدات غذائية على حشود تنتظر خلف حواجز من السلاسل، وفي مناطق أخرى من سوريا يتسبب نقص الوقود في ظهور طوابير طويلة عند محطات البنزين كما يعتمد الناس على إشعال الخشب للتدفئة.

وانهارت في الآونة الأخيرة بعض المباني التي لحقت بها أضرار وتسبب الركام المتساقط في مصرع رجل في العام الماضي كما أن المناطق الكثيرة التي ينتشر فيها الركام حيث يلعب الأطفال في الشارع تغطيها أكوام النفايات التي تتصاعد منها روائح كريهة وتوجد فيها فئران ميتة وتنتشر فيها أسراب الذباب.

وفي مدن أخرى لا توجد تقارير عن عمليات إعادة بناء واسعة النطاق أو بيانات تشير إلى البدء فيها.

قبل عامين أبدى إياد بطاش (35 عاما) الجندي السابق الذي يعمل بناء تفاؤله عندما التقت به رويترز. أما الآن فيقول إن الأمور أصبحت أسوأ كثيرا بالنسبة لأسرته مع نقص الوقود وعدم وجود فرص عمل.

وقال "هذه السنة ليست كسابقاتها. هذه السنة أسوأ. الوضع الاقتصادي أسوأ من قبل".

وأضاف أنه قبل عامين كان لديه عمل منتظم وكان يعتقد أن إمدادات الكهرباء ستعود بسرعة. كما توقع أن ينتقل مرة أخرى إلى شقته وكان يعتقد أن جيرانه سيعودون من حياتهم كلاجئين، وقال بطاش "إذا استمر الوضع على هذا الحال فلن يعود الناس".