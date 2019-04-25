دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة نينتندو تنفى شائعات نيتها إطلاق وحدات سويتش جديدة في معرض E3

نفت شركة نينتندو على لسان مديرها التنفيذي شونتارو فوروكاوا نية الشركة إطلاق أي من وحدات ألعاب سويتش جديدة خلال معرض الإلكترونيات الترفيهي E3 يونيو القادم، حيث جاء تصريح فوروكاوا بقوله ” أننا نعمل دوماً على وحدات ألعاب جديدة لكن الإعلان عنها سيكون متزامن مع الوقت الذي نكون فيه جاهزين لبيعها”، مضيفاً خلال مؤتمر إعلان نتائج الشركة المالية أنها لا توجد خطة لديهم للإعلان عنها خلال معرض E3.

ويأتي هذا التصريح من فوروكاوا عقب العديد من التقارير التي تحدث عن عمل نينتدو على جهاز ألعاب رخيص الثمن برفقة جهاز أخر بمواصفات عالية مشابه لنسخة بلايستشن واكس بوكس، لكن بالرغم من هذا النفي يمكن توقع إعلان الشركة عن نسخة خفيفة من سويتش مع بداية يونيو القادم في وقت يستبق معرض E3 وليس في المعرض ذاته.

على كل حال الأيام القادمة ستظهر المزيد حول خطة نينتدو لبناء أجهزة ألعاب كبيرة ومدى مصداقية التقارير التي تحدثت عن اتباع الشركة لنظامها التقليدي مع تخفيف التكلفة وبالتالي اخراج وحدات سويتش للمستهلك بسعر أقل.

التدوينة نينتندو تنفى شائعات نيتها إطلاق وحدات سويتش جديدة في معرض E3 ظهرت أولاً على عالم التقنية.