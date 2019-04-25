شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 4 أشخاص بينهم طفل جراء سقوط صاروخ باللاذقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب 4 أشخاص بينهم طفل اليوم الخميس جراء اعتداء مجموعات إرهابية منتشرة في ريف اللاذقية الشمالي بصاروخ على مدينة اللاذقية.

وذكرت وكالة الأنباء السورية أن إرهابيين يتحصنون في أقصى الريف الشمالي لمدينة اللاذقية، اعتدوا بقذيفة صاروخية على المدينة سقطت على حي الغراف بالرمل الجنوبي، ما أسفر عن إصابة أشخاص بينهم طفل بجروح، بالاضافة إلى وقوع أضرار مادية في المنازل.

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فيما ردت حدة من الجيش السوري على مصدر الاعتداء بضربات مدفعية، ما أسفر عن تدمير منصات إطلاق صواريخ وإيقاع خسائر في صفوف الإرهابيين.