أفادت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الخميس، بأن توجيه النائب العام السعودي جاء بعد التأكد من صحة المقطع المتداول، واستكمال الإجراءات النظامية بحقه.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولت مقطع فيديو يظهر شاب في إحدى مناطق المملكة يحرق سيارة، وتشير بعض الأخبار الأولية أنها سيارة أخته، بينما لم تتضح صحة هذه الأخبار، حتى الساعة.
وكانت النيابة العامة السعودية قد نشطت مؤخراً برصد التجاوزات، وملاحقة أصحابها، حفاظاً على أمن المجتمع وسلامة أفراده من أصحاب بعض التجاوزات.
كانت هذه تفاصيل خبر النائب العام السعودي يوجه بالقبض على شاب حرق سيارة في الطائف...(بالفيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.