النائب العام السعودي يوجه بالقبض على شاب حرق سيارة في الطائف...(بالفيديو)

أفادت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الخميس، بأن توجيه النائب العام السعودي جاء بعد التأكد من صحة المقطع المتداول، واستكمال الإجراءات النظامية بحقه.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولت مقطع فيديو يظهر شاب في إحدى مناطق المملكة يحرق سيارة، وتشير بعض الأخبار الأولية أنها سيارة أخته، بينما لم تتضح صحة هذه الأخبار، حتى الساعة.

وكانت النيابة العامة السعودية قد نشطت مؤخراً برصد التجاوزات، وملاحقة أصحابها، حفاظاً على أمن المجتمع وسلامة أفراده من أصحاب بعض التجاوزات.