الجيش الوطني الليبي يعلن سيطرته الكاملة على منطقة العزيزية جنوب طرابلس

بنغازي — سبوتنيك. صرحت غرفة عمليات طرابلس في بيان، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" أن ""قواتكم المسلحة تبسط السيطرة الكاملة على العزيزية"، مضيفةً إلى أن "مقاتلات سلاح الجو الليبي تتمكن من تدمير مدافع الهاوزر في محور وادي الربيع التي كانت تستهدف المدنيين في قصر بن غشير".

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وأضاف البيان إلى أن "الاشتباك الآن في محور عين زارة و محور خلة الفرجان والميليشيات المارقة تقصف بالسلاح الثقيل قرب مبنى الجوازات أتجاه السيمافرو وهناك أضرار في ممتلكات ومنازل المواطنين".

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وتشهد العاصمة الليبية اشتباكات متواصلة بين الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، والجيش التابع لحكومة الوفاق في الغرب، منذ مطلع الشهر الجاري.

وتعاني ليبيا، منذ التوصل لاتفاق الصخيرات في 2015، من انقسام حاد في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش بقيادة حفتر، بينما يدير المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة السراج غربي البلاد، وهي الحكومة المعترف بها دوليا، إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان.