المجلس العسكري السوداني: الفترة الانتقالية عامان وقد تقل

وأضاف الناطق باسم المجلس العسكري السوداني في مقابلة مع "العربية" أن هناك كثيرا من نقاط الالتقاط مع قوى الحرية والتغيير، مؤكدا أن الفترة الانتقالية عامان قد تقل ولن تزيد.

© REUTERS / UMIT BEKTAS

وشدد الناطق باسم المجلس الانتقالي على أن المجلس لا يغفل مكونات المجتمع السوداني الأخرى، لا سيما المرأة.

وقال كباشي:

إن المجلس الانتقالي له السلطة السيادية فقط خلال المرحلة الانتقالية.

وفي وقت سابق، اليوم الخميس، قال زعيم المعارضة السودانية، الصادق المهدي، لـ"رويترز":

Advertisements

إن السودان قد يواجه انقلاباً مضاداً إذا لم يتوصل المجلس العسكري والمعارضة لاتفاق بشأن تسليم السلطة.

وأمس الأربعاء، قال نائب رئيس المجلس العسكري السوداني، محمد حمدان دقلو:

إننا مستعدون من الآن لتسليم السلطة للشباب إذا كانوا جاهزين.

وأضاف نائب رئيس المجلس العسكري "نعمل بطاقتنا القصوى لتأمين احتياجات البلاد الضرورية". مؤكدا أنه تم نشر قوات الدعم السريع بكافة ولايات البلاد لتأمين المواطنين.