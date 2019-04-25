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أوامر سعودية جديدة بشأن الأجانب في أراضيها

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وتتعلق الأوامر بمنع التعاقد مع غیر السعوديین في وظائف السكرتارية ومكاتب المسؤولين والنسخ ومراكز حفظ المعلومات والمواقع الحساسة المتعلقة بالأمن الوطني، بحسب الموقع الإلكتروني "أخبار 24".

© Sputnik . Vitaliy Belousov

وشدد التعمیم السعودي على منع التعاقد مع الأجانب، إلا في أضیق الحدود وفي التخصصات النادرة، وعلى عدم التعاقد مع الأجانب في بنود التشغیل والصیانة، مع إلزام الشركات بتحديد الوظائف الخاصة بالمشروعات، وتكثیف الرقابة للتأكد من التطبیق.

وكان الأمر السابق نص على أنه لا يجوز التعاقد أو تجديد العقود لغیر السعوديین على بنود التشغیل والصیانة أو الأجور أو غیرھا من البنود، إلا بعد الإعلان عن وظائف تلك البنود وعدم تقدم مواطنین مؤھلین لشغلھا، ومنع التعاقد من الشركات لمجرد التوظیف، وتزويد الجھة الحكومیة بالأفراد مع استمرار تبعیتھم للشركة ودفع رواتبھم من قبلھا.

كما تضمن الأمر منع التعاقد مع معاھد ومراكز البحوث والدراسات ونحوھا لغرض التوظیف، وإلزام الجھات الحكومیة المتعاقدة مع شركات استشارية أو تشغیلیة، تتضمن عقودھا للتوظیف، بإلزام ھذه الشركات بتحديد الوظائف الخاصة بالمشاري، وأسمائھا والمیزانیة المخصصة لذلك، بالإعلان عن الوظائف قبل التعاقد علیھا.

ويأتي التعمیم، بعد توارد معلومات تفید بأن بعض الأجھزة الحكومیة بھا العديد من الأجانب من جنسیات مختلفة، في وظائف إدارية روتینیة على ملاك شركات متعاقدة مع تلك الجھات وشركات مملوكة للدولة، وبعضھا إدارات في غاية الأھمیة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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