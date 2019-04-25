اليمن.. #الجيش يحبط محاولات تسلل متفرقة للحوثيين في #تعز

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صحيفة الخليج الالكترونية
أحبطت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم (الخميس)، محاولات تسلل لميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، شمالي وشرقي مدينة تعز جنوبي غرب البلاد.
وأوضح موقع “سبتمبر نت” أن تمردي ميليشيا الحوثي حاولوا التسلل، في اتجاه مواقع الجيش الوطني، في مناطق الزنوج، والأربعين، وعصيفرة، ومعسكر الدفاع الجوي شمالي مدينة تعز.
وأضاف أن عناصر أخرى من الميليشيا حاولوا مهاجمة مواقع الجيش الوطني في تلة لزوم ومنطقة الكريفات، شرقي المدينة.
وأفاد “سبتمبر نت” أن قوات الجيش الوطني أفشلت محاولات الميليشيا الانقلابية، وأجبرتها على التراجع والفرار، بعد تكبيدها خسائر في العدد والعدة.
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