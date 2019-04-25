توجيهات من #النائب_العام بالقبض على شاب ظهر في مقطع فيديو يحرق سيارة

صحيفة الخليج الالكترونية

وجه النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، بالقبض على شاب ظهر في مقطع فيديو، وهو يحرق سيارة، وذلك بعد التأكد من صحة المقطع المتداول، واستكمال الإجراءات النظامية بحقه.

وكان مقطع فيديو متداول أظهر الشاب وهو يقوم بسكب البنزين على سيارة متوقفة وإشعال النيران فيها.

وأفاد متداولو المقطع أن السيارة تخص امرأة قد تكون أخته.