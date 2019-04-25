العامة_للتقاعد: إيداع #المعاش التقاعدي وبدل #غلاء_المعيشة لشهر أبريل

صحيفة الخليج الالكترونية أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد عن إيداع المعاش التقاعدي وبدل غلاء المعيشة داعية المستفيدين إلى مراجعة حساباتهم البنكية للتأكد من استلام المبالغ المخصصة لهم.

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