شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع المدني يعلن فتح باب الترشح للتطوّع خلال موسم الحج والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الخميس، عن فتح باب الترشح للتطوّع بأعمال الدفاع المدني خلال موسم الحج لهذا العام 1440هـ في كل من (المشاعر المقدسة – العاصمة المقدسة – المدينة المنورة).

ودعت المديرية المواطنين الراغبين بالمشاركة في هذه المهمة الدخول على الرابط التالي (هنا) وطلب المشاركة.

وأشارت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أن فترة التسجيل تبدأ من اليوم الخميس 20/8/1440هـ وحتى يوم السبت 20/9/1440هـ.