تليفزيون وزنزانة مكيفة.. البشير ترك الحكم ودخل الجنة

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الرئيس السوداني السابق عمر البشير
معاملة خاصة وسجن أشبه بالجنة، ملخص ما كشفته مصادر سودانية، عن الطريقة التي يتم التعامل بها مع الرئيس السوداني السابق عمر البشير. وأشارت المصادر لصحيفة "السودانية"، أمس الأربعاء، إلى أن الزنزانة التي يحتجز فيها البشير، تضم تليفزيونا ومكيفا للهواء، بالإضافة إلى سريرين ومقعدين، لافتة إلى أن البشير هو الشخص الوحيد الذي يتمتع بهذه الميزات داخل زنزانته، في حين أن زنازين 17 مسؤولا سابقا تم اعتقالهم مؤخرا، تفتقر للتكييف وأجهزة التلفاز، وأن هناك اتجاها لنقل البشير من محبسه بسجن كوبر في الخرطوم إلى مكان آمن، وذلك حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية.
وقال مصدر طبي، يوم الأحد، الماضي إن الحالة النفسية للرئيس السوداني السابق عمر البشير تدهورت، وإنه يرفض تناول الطعام وتعاطي الأدوية وتتم تغذيته على المحاليل الوريدية بالقوة، وذلك في مقر إقامته الجبرية ببيت الضيافة في الخرطوم، وذلك حسبما نقلت وكالة "الأناضول" التركية. فيما ذكرت تقارير صحفية سودانية، أول
وقال مصدر طبي، يوم الأحد، الماضي إن الحالة النفسية للرئيس السوداني السابق عمر البشير تدهورت، وإنه يرفض تناول الطعام وتعاطي الأدوية وتتم تغذيته على المحاليل الوريدية بالقوة، وذلك في مقر إقامته الجبرية ببيت الضيافة في الخرطوم، وذلك حسبما نقلت وكالة "الأناضول" التركية.
فيما ذكرت تقارير صحفية سودانية، أول من أمس الثلاثاء، أن خزنا سرية ضخمة تخص الرئيس السابق عمر البشير، وأشقاءه تم العثور عليها في أحد مكاتبه، وذلك بعد أيام من العثور على مبالغ خيالية في منزله. وذكرت صحيفة "التيار" أنها علمت من مصادر، لم توضح هويتهم، أن البشير وشقيقه -المتهم بالفساد- العباس هما فقط من يعرفان الأرقام السرية لهذه الخزن.
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