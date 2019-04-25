تدهور «إنساني» في ليبيا.. ساحات القتال تزحف نحو مساكن المواطنين

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الخميس، أنَّ الوضع الإنساني في العاصمة الليبية طرابلس وحولها قد تدهور بشكل حاد في الأسابيع الثلاثة الماضية.

وقالت اللجنة في بيانٍ أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط، إنّ أكثر من 30 ألف شخص فرُّوا من منازلهم، ولجأوا إلى أقاربهم أو في المباني العامة فرارًا من القتال في نفس الوقت الذي أصبح انقطاع التيار الكهربائي أمرًا شائعًا في المناطق، التي تحدث فيها الاشتباكات.

وأضافت أنَّ الخدمات والبنية التحتية الأساسية في طرابلس مثل المستشفيات ومحطات ضخ المياه والتي عانت بالفعل على مدى السنوات الثماني الماضية أصبحت أكثر ضعفًا.

من جهته، صرّح يونس رحاوي رئيس مكتب اللجنة الدولية في طرابلس بأنَّ أحد أكبر اهتمامات اللجنة هم المدنيين الذين يعيشون بالقرب من الخطوط الأمامية، مشيرًا إلى أنَّ المناطق السكنية المكتظة بالسكان تتحوّل تدريجيًّا إلى ساحات قتال، في الوقت الذي يتزايد الخطر على العاملين في المجال الطبي أثناء محاولاتهم لاسترداد الجرحى.

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وأشار إلى أنّه ومع تزايد التقارير عن القصف العشوائي، فمن المهم السماح للمستشفيات والمرافق الطبية والعاملين الصحيين والمركبات، التي تنقل الجرحى بالقيام بأنشطتهم بأمان.

وأكّدت اللجنة أنّ الرعاية الصحية تمثل تحديًّا خاصًا لجميع السكان الليبيين، حيث تعاني المستشفيات من نقص مزمن في الإمدادات الطبية، كما أنَّ الهياكل الصحية التي لا تزال تعمل تجد صعوبة متزايدة في التغلب عليها.

وحذَّرت اللجنة من أنّه مع استمرار القتال فقد يتأثر الآلاف من المدنيين، ما يعني الحاجة المتزايدة إلى المساعدة الإنسانية.

وأفادت اللجنة بأنَّها أرسلت إمدادات طبية في الأسابيع الماضية لعلاج ما لا يقل عن 350 ضحية، وذلك لأربعة مستشفيات ليبية في (أبو سليم والسبيع ويفرن وطرابلس) وثلاثة مستشفيات ميدانية في كريمية وغريان وترهونة، كما قامت بالتعاون مع الهلال الأحمر الليبي بمساعدة ما يقرب من 12 ألف نازح بالغذاء والمستلزمات المنزلية الأساسية ومستلزمات النظافة، وذلك في مدن (تاجوراء والفرجان وزنتان وييفرين وصبراتة وترهونة).