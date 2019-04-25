شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل طالبتين وإصابة آخريات في قصف حوثي على مدرسة غرب اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قتلت طالبتان وأصيبت آخريات، لم يتم إحصاؤهن بعد، اليوم الخميس في قصف حوثي استهدف مدرسة الشهيد الحجري في وادي القاضي بتعز جنوب غرب اليمن.

ونقلت قناة (العربية) الإخبارية عن مصادر يمنية القول إن ميليشيات الحوثي أطلقت قذيفة استهدفت مدرسة الشهيد الحجري بمديرية المظفر، أثناء تأدية طالبات المدرسة اختبارات نهاية العام الدراسي؛ ما أدى إلى مقتل طالبتين وإصابة عدد من الطالبات بإصابات خطيرة.

Advertisements

وتتعمد ميليشيات الحوثي استهداف المدنيين في ضواحي تعز من خلال القصف المدفعي أو بالقنص المستمر من مواقعها المحيطة بالمدينة، متسببة بجرائم دموية بحق المدنيين وغالبيتهم من الأطفال والنساء وسط صمت المنظمات الدولية والأممية.