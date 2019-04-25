شكرا لقرائتكم خبر عن بدءاً من الغد.. توقعات بتقلبات جوية تؤثر على أجواء المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

يتوقع خبراء الطقس أن تشهد أجواء المملكة بمناطقها الغربية والوسطى حالة قوية من عدم الاستقرار الجوي، تتركز في شدتها وبرودتها على حائل ومنطقة المدينة المنورة، تبدأ بالتأثير على المنطقة اعتبارًا من يوم غد الجمعة.

وعزا خبراء الأرصاد تلك التقلبات الجوية الحادة إلى سيطرة مرتفع جوي شمال المملكة، يعمل على جلب تيارات هوائية باردة نسبيّاً مع تعمق وامتداد منخفض البحر الأحمر، الذي يعمل على جلب تيارات هوائية رطبة ودافئة.

Advertisements

وخلال يوم الجمعة، يزداد تعمق منخفض البحر الأحمر داخل المملكة؛ مما يعمل على اشتداد حالة عدم الاستقرار وتكون الفرص مهيأة لهطول زخات رعدية وغزيرة أحياناً، تترافق مع زخات من البرد ونشاط سطحي للرياح المصحوبة بهبات قوية أحياناً على أجزاء واسعة من غرب ال، خاصة منطقة المدينة المنورة، ثم تنتقل الفرص لتشمل الأجزاء الغربية من وسط المملكة، مع فرص لهطول زخات متفرقة من المطر على العاصمة الرياض، بمشيئة الله.

ويوم السبت، تستمر الحالة الجوية وتكون قوية، مع فرص لهطول زخات رعدية غزيرة مصحوبة بهطول البرديات، ونشاط كبير للرياح السطحية التي تكون مترافقة مع هبات قوية أحياناً، وأيضاً تدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب غزارة الأمطار، وتتركز الحالة على الأجزاء الوسطى لتشمل مناطق القصيم وحائل، ثم تنتقل الفرص إلى أجزاء من شمال شرق المملكة، وفقا لطقس العرب.

وتكون الفرص يوم الأحد مستمرة لهطول زخات من المطر، متفاوتة الشدة على أجزاء من وسط وشرق المملكة.