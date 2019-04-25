شكرا لقرائتكم خبر عن «العمل» تطلق مبادرة أتمتة الخدمات الاجتماعية لذوي الإعاقة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عن إطلاق مبادرة “أتمتة الخدمات الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة” التي جاءت ضمن المبادرات التنموية والاجتماعية التي أطلقتها الوزارة تحت شعار “بناء وتمكين”.

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وتهدف هذه المبادرة إلى تيسير فرصة الحصول على العديد من الخدمات والتسهيلات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة عبر منصة إلكترونية تفاعلية في أسرع وقت وبأقل جهد ممكن.

وتتيح البوابة الإلكترونية للمستفيدين طلب الحصول على الخدمات بكل يسر وسهولة وإنجازها من الجهات المعنية بشكل فوري؛ كما تتيح المنصة الإلكترونية التقديم على الخدمات التالية: بطاقة التسهيلات لذوي التوحد، بطاقة تخفيض أجور الراكبين، بطاقة التسهيلات المرورية، طلب مشهد بالإعاقة.

وجاءت هذه المبادرة تماشياً مع برنامج التحول الرقمي الذي جاء ضمن أساسيات رؤية المملكة 2030؛ حيث تسعى الوزارة إلى المساهمة في تفعيل وتسريع عملية هذا التحول، عبر تعزيز تطبيق التكنولوجيا بما يدعم مصلحة المواطنين.