الإمارات: تكليف 4 وزراء بإدارة وزارة "اللامستحيل"

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم

كلف الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، أربع وزراء في الحكومة لإدارة وزارة اللامستحيل.

وقال بن راشد ، في تغريد ة على تويتر اليوم الخميس، :"كلفنا اليوم أربع وزراء في حكومة الإمارات إدارة وزارة اللامستحيل، كل وزير سيكون له ملف ضمن الوزارة".

وأضاف أنه تم تكليف الشيخ سيف بن زايد وزير الداخلية، وعبيد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية ، ونورة الكعبي وزيرة الثقافة، وعهود الرومي وزير الدولة للسعادةن بإدارة الوزارة.

وتابع: "سيتم تدوير الوزارة على وزراء آخرين لاحقا، أسلوب غير تقليدي في العمل الحكومي لتحقيق أهداف غير تقليدية".

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وكان نائب رئيس الإمارات أعلن قبل أيام، إطلاق وزارة اللامستحيل لتكون "وزارة غير تقليدية، طاقمها أعضاء مجلس الوزراء، وتعمل على ملفات وطنية مهمة، وبناء أنظمة حكومية جديدة للمستقبل".

يشار الى أن مجلس الوزراء بالإمارات يضم وزراء للسعادة، والذكاء الاصطناعي، والتسامح.