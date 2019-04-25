قرار عاجل بشأن مساجد وكنائس سريلانكا بعد «تفجيرات الأحد»

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي دعت الحكومة السريلانكية، اليوم الخميس، كافة المساجد في البلاد إلى عدم إقامة صلاة الجمعة غدًا، تفاديًّا لأي استهداف محتمل، وذلك بعدما نفَّذت جماعة متشددة هجمات دامية في البلاد، الأحد الماضي.

وقالت شبكة "سكاي نيوز"، إنّه طُلب أيضًا من جميع الكنائس الكاثوليكية في سريلانكا أن تغلق أبوابها وتعلق الصلوات، إلى أن تستتب الأوضاع الأمنية وذلك بعد الاعتداءات التي أوقعت 359 قتيلا في عيد الفصح.

وأعلن تنظيم "داعش" المسؤولية عن التفجيرات المنسقة على كنائس وفنادق، وإذا تأكدت صلة التنظيم الإرهابي بالهجمات فستكون أسوأ هجمات مرتبطة به.

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وقالت حكومتا سريلانكا والولايات المتحدة إنّ حجم وتعقيد الهجمات يشيران إلى ضلوع جماعة خارجية مثل تنظيم "داعش".

ونشر التنظيم تسجيلًا مصورًا في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، عبَّر وكالة "أعماق" للأنباء التابعة له، ظهر فيه ثمانية رجال منهم سبعة ملثمون وهم يقفون تحت راية التنظيم، معلنين البيعة لزعيم التنظيم أبو بكر البغدادي.

وأعلنت الحكومة، حالة الطوارئ، وفرضت حظر التجول خلال الليل، وقالت إنها حجبت أيضًا مواقع وتطبيقات للتواصل عبر الإنترنت لمنع انتشار شائعات تحريضية تخشى أن تثير اشتباكات طائفية.