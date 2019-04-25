دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع Vivo تقدم هاتف Vivo Y17 بقدرة بطارية 5000 mAh وسعر 256 دولار ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت شركة Vivo مؤخراً عن إصدار جديد من هواتفها المتوسطة Vivo Y17، الذي يضم بطارية بقدرة 5000 mAh ويتوفر في السوق الهندي بسعر 256 دولار تقريباً.

يضم هاتف Vivo Y17 شاشة Halo FullView بحجم 6.35 إنش، مميزة بأبعاد 19.3:9، كما تشغل الشاشة نسبة 89% من إطار الهاتف، وتتميز بجودة عرض HD بلس.

كما يضم هذا الإصدار رقاقة معالج Helio P35 ثماني الأنوية من MediaTek بدقة تصنيع 12نانومتر، مع ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، كما يأتي بواجهة Funtouch OS التي ترتكز على نظام تشغيل Android Pie، ويأتي بنمط الألعاب Ultra Game.

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هاتف Vivo Y17 ينطلق بكاميرة خلفية ثلاثية مع مستشعر رئيسي بدقة 13 ميجا بيكسل، ومستشعر 8 ميجا بيكسل مميز بعدسات ذات زوايا واسعة مع زاوية عرض 120 درجة، ومستشعر ثالث بدقة 2 ميجا بيكسل يدعم عمق التصوير، كما تأتي الكاميرة الأمامية بدقة 20 ميجا بيكسل.

وينطلق هاتف Vivo Y17 بألوان متدرجة مع مستشعر للبصمة في الجهة الخلفية للهاتف، كما تأتي البطارية بقدرة 5000 mAh، مع شاحن بتقنية الشحن السريع بقدرة 18W.

المصدر

هذا الموضوع Vivo تقدم هاتف Vivo Y17 بقدرة بطارية 5000 mAh وسعر 256 دولار ظهر على التقنية بلا حدود.