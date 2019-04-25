الإمارات تشارك إسرائيل في حدث جديد

نشرت الوزارة الإسرائيلية على صفحتها الرسمية على "تويتر"، المعروفة باسم "إسرائيل بالعربية"، وهي الناطقة باسم الخارجية الإسرائيلية، أن تل أبيب ستشارك في المؤتمر الدولي "Expo 2020" في دبي في الإمارات.
وقالت الخارجية:
إن معارض إكسبو مكان يلتقي فيه أشخاص من جميع أنحاء العالم مع بعضهم البعض، ويستخدمون مواهبهم للتعامل مع التحديات المشتركة وتعزيز المجتمع. يسرنا أن نكون جزءًا من هذا المعرض الهام الذي سيقام في مدينة دبي في الإمارات العربية المتحدة في 2020.
من جانبه، أوضح الإعلامي الإسرائيلي، شمعون آران، في تغريده له على حسابه الرسمي على "تويتر"، أن وزارة الخارجية لبلاده أعربت عن ارتياحها لهذه المشاركة، بغرض عرض إنجازاتها الابتكارية والتكنولوجية في مجالات المياه والطب وتكنولوجيا المعلومات وغيرها.
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