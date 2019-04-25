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الخارجية الإيرانية: طهران تؤيد انضمام لبنان والعراق لمباحثات أستانا كونهما جيران لسوريا

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نور سلطان — سبوتنيك. وقال المسؤول الإيراني لوكالة "سبوتنيك" ردا على سؤال عما إذا كان انضمام مراقبين جدد إلى المفاوضات حول سوريا قد نوقش: "هناك وجهة نظر مفادها أنه من الضروري البدء بالدول المجاورة لسوريا. فيما يتعلق بهذا، هناك نقاش حول العراق ولبنان. ونحن نتفق مع ذلك".

© Sputnik . Alexander Yuriev

كانت جولة جديدة من محادثات أستانا حول الوضع في سوريا بدأت في وقت سابق اليوم الخميس، في العاصمة الكازاخية نور سلطان.

وعقد في فندق الريتز كارلتون، اليوم الخميس، اجتماعات ثنائية وثلاثية مغلقة ضمت وفودا من الدول الضامنة (روسيا، تركيا وإيران)، بالإضافة لممثلين عن الحكومة السورية والمعارضة، وكذلك المبعوث الأممي جير بيدرسون.

الجولة بدأت باجتماع للوفدين الروسي والإيراني، وقالت وزارة الخارجية الكازاخية بأن ألكساندر لافرينتيف، الممثل الخاص للرئيس الروسي لسوريا، يترأس الوفد الروسي.

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