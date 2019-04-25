إسرائيل تدشن سلاحا استراتيجيا جديدا

ووجه جنلدمان التحية لسلاح الجو الإسرائيلي، بدعوى أنه الأفضل إقليميا، وربما عالميا، لتدشينه هذا الأسبوع، سربا ثانيا لطائرات الشبح "إف-35"، وهو السرب رقم 116، واسم السرب "حماة النقب".
وقال جندلمان:
طائرات إف-35I هي سلاح استراتيجي آخر نمتلكه لحماية دولتنا.
يشار إلى أن السلاح الاستراتيجي أو السرب هو الثاني من نوعه، لتفعيل طائرات "إف 35" القتالية، التي يطلق عليها "أدير".
وتسلمت إسرائيل، حتى اليوم، 14 طائرة تشارك في النشاطات العملياتية، ويتوقع أن تستمر وتيرة تسليحها بهذه الطائرات بوتيرة 6 طائرات سنويا. كما يتوقع أن يصل عدد هذه الطائرات في نهاية عام 2024، إلى 50 طائرة.
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