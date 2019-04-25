تونس والسويد تبحثان تطورات الأوضاع في المنطقة

تونس/ يسرى ونّاس/ الخليج 365



بحث وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي ونظيرته السويدية مارغوت والستروم، الخميس، العديد من القضايا الإقليمية وعلى رأسها تطورات الملف الليبي.

وأبدى الطرفان في مؤتمر صحفي مشترك بوزارة الخارجية التونسية، تطابق وجهات نظر البلدين فيما يتعلق بضرورة وقف إطلاق النار في ليبيا والدعوة لمواصلة الحوار.

وتشهد العاصمة الليبية، منذ 4 أبريل/نيسان الجاري، مواجهات بين قوات حكومة "الوفاق الوطني" المعترف بها دوليا، وقوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، الذي يقود الجيش في الشرق، والتي أطلقت عملية عسكرية للسيطرة على طرابلس (غرب)، مقر حكومة "الوفاق الوطني".

وعلى صعيد آخر أكّد الجهيناوي أنه تم الاتفاق على أن يكون هناك تعاون وطيد بين البلدين فيما يتعلق بترشح تونس إلى منصب عضو غير دائم بمجلس الأمن الدولي، سيما وأن السويد كانت لها تجربة هامّة في ذلك.

يذكر أن تونس هي المرشح الوحيد للمقعد المخصص لمنطقة شمال إفريقيا بمجلس الأمن للفترة 2020-2021، وحظى هذا الترشح بدعم كل من الاتحاد الإفريقي في يوليو/تموز الماضي وجامعة الدول العربية منذ 2014.



وتعقد الانتخابات في 7 يونيو/ حزيران المقبل، في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتحظى تونس بدعم قوي من المجموعات الإقليمية التي تنتمي إليها، خاصة مجموعة الدول العربية ومجموعة الدول الإفريقية.

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وهذه هي المرة الرابعة التي ستجلس فيها تونس في مجلس الأمن كعضو غير دائم، إذا ظفرت بالمقعد.

من جانبها أكّدت الوزيرة السويدية والستروم على الدور المهم الذّي تضطلع به تونس في المنطقة مهنئة إياها على "الإصلاحات التّي قامت بها طيلة مسارها الانتقالي".

وذكرت أنّ بلادها تعد بمرافقة تونس ومساعدتها لاستكمال مسارها الديمقراطي، ودعم التنمية الاقتصادية فيها.

وتزور والستروم تونس في إطار مشاركتها في منتدى تونس للمساواة بين الجِنسين في دورته الثانية والذّي بدأ فعالياته الأربعاء ويختتمها الجمعة، بالشراكة مع مملكة السويد.‎‎



وبحسب إحصاءات رسمية بلغت المبادلات التجارية بين تونس والسويد، 30 مليون دينار (10مليون دولار) على مستوى التصدير و217 مليون دينار (71 مليون دولار) على مستوى التوريد.



كما تنشط في تونس 8 مؤسسات سويدية بحجم استثمار يقدر بحوالي 45 مليون دينار (15 مليون دولار)، وتوفر 1368 فرصة عمل.



ويقدر عدد السياح السويديين الذين زاروا تونس في 2015 بستة آلاف سائح من مجموع 5 ملايين و559 ألف و309 سائح.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.