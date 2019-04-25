آلاف السودانيين يشاركون في "مليونية" السلطة المدنية

الخرطوم/ الخليج 365



وصل آلاف السودانيين الخميس، إلى مقر الاعتصام بالخرطوم أمام قيادة الجيش السوداني، للمشاركة في "مليونية" السلطة المدنية، التي دعت إليها المعارضة.

وانطلقت الحشود باتجاه مقر الاعتصام، من مدن شندي (شمال)، ومدني والمناقل (وسط)، وكوستي (جنوب)، على متن مركبات نقل مختلفة، وفق مراسل الخليج 365.



وداخل العاصمة الخرطوم، توجهت مواكب الرياضيين، والطلاب، إلى مقر الاعتصام، فيما يسيّر القضاة والصحافيين موكبهم عصرا.



ومن المنتظر أن تبلغ الحشود ذروتها خلال الساعات القادمة، للمشاركة في "مليونية" السلطة المدنية، التي دعا لها تجمع المهنيين وتحالف المعارضة من أجل الضغط على المجلس العسكري الانتقالي وتسليم السلطة للمدنيين.

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وفي 11 أبريل/ نيسان الجاري، عزل الجيش السوداني عمر البشير، من الرئاسة بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.



وشكل الجيش مجلسا عسكريا انتقاليا، وحدد مدة حكمه بعامين، وسط محاولات للتوصل إلى تفاهم مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة.



ومنذ 6 أبريل/ نيسان الجاري، يعتصم آلاف المحتجين، أمام مقر قيادة الجيش السوداني بالعاصمة الخرطوم، للمطالبة بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية، وتفكيك مؤسسات النظام السابق، وعلى رأسها جهاز الأمن والمخابرات.

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