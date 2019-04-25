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السعودية.. تراجع أسعار العقارات 4.9 بالمائة في الربع الأول 2019

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الرياض/ طارق خالد/ الخليج 365

أظهرت بيانات حكومية سعودية، الخميس، تراجع الرقم القياسي لأسعار العقارات في الربع الأول 2019، بنسبة 4.9 بالمائة مقارنة بالفترة المناظرة من العام الماضي.

وحسب بيانات صادرة اليوم عن الهيئة العامة للإحصاء (حكومي)، انخفض الرقم القياسي لأسعار العقارات للقطاع السكني بنسبة 5.8 بالمائة، و"التجاري" بنسبة 3 بالمائة، و"الزراعي" بنسبة 0.4 بالمائة.

وعلى أساس ربعي، انخفض الرقم القياسي لأسعار العقارات بنسبة 0.4 بالمائة، منها القطاع السكني بنسبة 0.5 بالمائة، و"التجاري" بنسبة 0.4 بالمائة، و"الزراعي" بنسبة 0.2 بالمائة.

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ويعود تراجع أسعار العقارات في ، إلى فرض رسوم على الأراضي الفضاء (غير المستغلة)، ومرور القطاع بعملية تصحيح بعد تضخم أسعاره، خلال السنوات الماضية.

ويعاني قسم كبير من السعوديين، من الحصول على مسكن بسبب ارتفاع الأسعار وعدم توافر الأراضي الصالحة للبناء، نتيجة لامتلاك أقلية مساحات كبيرة من الأراضي غير المستثمرة.

وتستهدف رؤية السعودية 2030، رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن من 47 إلى 60 بالمائة بحلول 2020، وإلى 70 بالمائة في 2030، ما يستدعي بناء آلاف المساكن.
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