تونس: قناة "نسمة" تقول إن قوات الأمن اقتحمت مقراتها وقطعت البث

تونس/ عادل الثابتي / الخليج 365

قالت قناة نسمة التونسية (خاصة)، اليوم الخميس، إنها لن تتمكن من البث بسبب ما وصفته بـ"القرار الاعتباطي" من الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (هيئة دستورية).

وأضافت "نسمة " في بيان على صفحتها بـ "فيسبوك"، أن قوات الأمن اقتحمت مقراتها صباح اليوم في مدينة رادس (ضاحية جنوبية للعاصمة) تنفيذا لقرارات الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري وقطعت البث.

وتابعت أن "كل موظفي القناة محاصرون من قبل قوات الأمن ويعيشون لحظات صعبة".

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واعتبرت القناة أن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري تستمد شرعيتها من رئيس الحكومة يوسف الشاهد.

ولم يصدر عن الداخلية التونسية أو الهيئة المذكورة تعقيب فوري على ما ذكرته القناة.

وفي بيان لها في يناير/ كانون الثاني الماضي قالت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري إن قناة "نسمة" تعد في وضعية بث خارج إطار القانون وقد تم اتخاذ قرار بتاريخ 13 يوليو/ تموز 2018 بايقاف إجراءات تسوية وضعيتها لعدم التزامها بالقيام بالإجراءات المستوجبة قانونا.

علاوة على ارتكابها عديد الخروقات الجسيمة وإصرارها على عدم الامتثال والالتزام بالقرارات الصادرة بشأنها، وفق البيان نفسه.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.