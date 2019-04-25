العراق.. قتيلان بهجوم لداعش جنوب الموصل

العراق / سرهاد شاكر، حسين الأمير / الخليج 365

أفاد مصدر عسكري عراقي، اليوم الخميس، أن تنظيم داعش هاجم قرية جنوب مدينة الموصل مركز محافظة نينوى شمالي البلاد، أسفر عن مقتل شخصين.

وقال العقيد أحمد الجبوري، من قيادة عمليات نينوى، في تصريح للأناضول، إن "عناصر من داعش هاجموا فجر اليوم قرية الجرن التابعة لناحية حمام العليل التي تبعد 30 كم جنوب شرق مدينة الموصل".

وأشار الجبوري إلى أن عناصر داعش قتلوا شخصين داخل القرية قبل أن يهربوا نحو الصحراء.

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وعلى الصعيد الأمني أيضاً، قال النقيب في شرطة كركوك، حامد العبيدي، للأناضول، إن "عبوتين صوتيتين فجرتا صباح اليوم في مرآب ناحية تازة جنوب كركوك مما أدى إلى إصابة سائقين اثنين مع أضرار في بعض السيارات".

وزاد نشاط داعش مؤخرًا في المناطق الحدودية مع سوريا في محافظتي نينوى (شمال) والأنبار (غرب)، بعد ورود أنباء عن فرار المئات من عناصره إلى الأراضي العراقية.

كما ازدادت عمليات التنظيم في محافظات ديالى (شرق)، وكركوك وصلاح الدين (شمال)، حيث نفذ سلسلة عمليات استهدفت عناصر أمن ومدنيين.‎

ولا يزال التنظيم الإرهابي يحتفظ بخلايا نائمة موزعة في أرجاء البلاد، وعاد تدريجيًا لأسلوبه القديم في شن هجمات خاطفة على طريقة حرب العصابات التي كان يتبعها قبل 2014.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.