أرامكو: لا إصدارات أخرى من السندات في 2019 وسنصدر #الغاز من المملكة قريباً

صحيفة الخليج الالكترونية

قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، أمين الناصر، إنه لا إصدارات أخرى من السندات في 2019، وإن الشركة ستقوم بتصدير الغاز قريباً من المملكة.

وأكد الناصر أن الالتزام باكتتاب أرامكو لم يتغير مضيفاً أن “موديز منحتنا أعلى تصنيف ممكن عند تقييم أرامكو بشكل مستقل”.

يذكر أن أرامكو كانت قد جمعت 12 مليار دولار من أول إصداراتها من السندات الدولية، والمقسم إلى 5 شرائح بآجال تتراوح بين 3 سنوات و30 عاماً.

واستمر حماس المستثمرين بالسندات، في أول يوم من تداولات سندات أرامكو 10 إبريل الجاري، ما انعكس على أسعار هذه السندات ارتفاعا، للإصدار الأول من الشركة الأكثر ربحية في العالم بأرباح بقيمة 111 مليار دولار للعام الماضي.

وأصدرت أرامكو أولى سنداتها وسط إقبال وصفه المحللون بالتاريخي، فأرامكو تنتج برميل نفط من كل عشرة براميل عالمياً.

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واستطاعت أرامكو خلال الجولة الترويجية إقناع المستثمرين بسهولة بجودة إصدارها من السندات ما انعكس على أسعارها والتي جاءت عند الحد الأدنى من هامش النطاق المبدئي.

وكان الإصدار الأول من أرامكو حطم رقماً قياسياً حيث تلقى الإصدار من طرح السندات الدولية للشركة، طلبات تصل إلى 100 مليار دولار بحوالي 10 أضعاف المطلوب، وهذا يعكس الثقة العالمية بالتدفقات المالية للشركة، وباقتصاد السعودية ومؤسساتها.

وقال رئيس الأبحاث في شركة الراجحي المالية، مازن السديري في تصريحات نشرتها العربي نت اليوم، إن هذا الطلب القوي على سندات أرامكو السعودية يعكس ثقة مستثمري العالم “الذين أقبلوا بكثافة على هذا الإصدار الذي يستهدف تمويل صفقة شراء حصة 70% من سابك”.

واعتبر السديري أن الثقة في أرامكو تنبع من التصنيف الائتماني القوي للشركة، ومن القدرات الضخمة لها، مؤكداً أن “صناعة النفط تعتمد على التدفقات النقدية، ولدى أرامكو أعلى ربحية وأقل تكلفة وأضخم احتياطي نفطي مثبت بالعالم مقدر بنحو 266 مليار برميل”.