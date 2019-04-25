صحيفة الخليج الالكترونية تمكنت شرطة محافظة رفحاء، بعد متابعة دقيقة، من ضبط شخصين تورطا في سرقة المحلات التجارية والمنازل والعمالة الأجنبية. Advertisements وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الحدود الشمالية المقدم متعب الخميس، أن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والاستدلال عن مرتكبيها؛ أسفرت -بفضل من الله- عن ضبط شخصين أحدهما مواطن بالعقد الثالث من العمر، والآخر وافد بالعقد الثالث من العمر، بعد توفر الأدلة على تورطهما في ارتكاب عدة سرقات من منازل ومحلات تجارية وسلب عمالة بمحافظة رفحاء. وأكد “الخميس”، أنه جرى إيقاف المقبوض عليهما، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.

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كانت هذه تفاصيل خبر القبض على مواطن ووافد تخصّصا في سرقة المنازل وسلب العمالة بـ #رفحاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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