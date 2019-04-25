بوتين: #كوريا_الشمالية بحاجة إلى ضمانات أمنية دولية

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الخليج - واس
دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المجتمع الدولي إلى تقديم ضمانات أمنية لرئيس كوريا الشمالية كيم جونج أون.
وقال بوتين، في مؤتمر صحفي عقب لقائه بكيم في فلاديفوستوك ،اليوم، إن نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية لن يكون ممكنا من دون ضمانات تتعلق بسلامة ووحدة أراضيها.
ونقلت وكالة “تاس” الروسية عنه القول إن كوريا الشمالية “تحتاج إلى ضمانات لأمنها وسيادتها”.
ولفت إلى أن هذا هو الطريق الذي من شأنه حل النزاع النووي، ووصف حواره مع كيم بأنه كان بناء.
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